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Дана Уайт: Холл — первый боец в истории UFC, который выиграл без единого удара

Дана Уайт: Холл — первый боец в истории UFC, который выиграл без единого удара
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на травму бывшего чемпиона лиги в среднем весе Криса Уайдмана, которую тот получил в схватке с Юрайей Холлом. Напомним, американец на старте поединка выбросил лоу-кик и сломал ногу о соперника, после чего Криса выносили из клетки на носилках.

«Первый боец в истории UFC, который выиграл, не выбросив не единого удара», — написал Уайт о Холле и прикрепил видео эпизода.

Соответствующее видео доступно на странице Даны Уайта в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, схватка Уайдмана с Холлом прошла на турнире UFC 261 в Джексонвилле (штат Флорида, США). В основном карде турнира Валентина Шевченко защитила титул в наилегчайшем весе от посягательств Джессики Андраде, а Роуз Намаюнас отобрала пояс в минимальном весе у Чжан Вейли.

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