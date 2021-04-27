19-летний боксёр скончался спустя 10 дней после боя на чемпионате мира

19-летний иорданский боксёр Рашид Аль-Свайсат скончался спустя 10 дней после поединка на молодёжном чемпионате мира, сообщает Mirror.
16 апреля Аль-Свайсат проводил поединок на мировом первенстве с представителем сборной Эстонии Антоном Виноградовым. В третьем раунде спортсмену стало плохо. Ему пытались оказать помощь на ринге, а после госпитализировали. В больнице Аль-Свайсат перенёс операцию на мозге, но спустя полторы недели всё же скончался.
Полиция Польши, где и проходил турнир, расследует инцидент. Пока неясно, получил ли Аль-Свайсат тяжёлую травму непосредственно во время схватки или же испытывал проблемы со здоровьем ещё до начала встречи.
Олимпийский комитет Иордании выразил соболезнования в связи со смертью боксёра. На трагедию также отреагировали в АИБА, посвятив боксёру отдельный пост.
Соответствующий твит доступен на странице АИБА в социальной сети.
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