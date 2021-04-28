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Бойцов Тарасова и Солонина отпустили, их задержали за драку

Бойцов Тарасова и Солонина отпустили, их задержали за драку
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

Российский боец ММА и видеоблогер Артём Тарасов, которого накануне задержали за драку, был отпущен, сообщают 78.ру со ссылкой на «Известия». Сам Тарасов сообщил, что также был отпущен его товарищ Никита Солонин, который также оказался в полиции.

Ранее стало известно, что Тарасова и Солонина задержали из-за конфликта, который у них произошёл в поезде Москва — Санкт-Петербург. На платформе Московского вокзала один из задержанных ударил соперника по лицу.

Сам Тарасов утверждал, что его оппонент грозился ему связями в полиции.

«Даже пацаны, которые работали, полицейские, говорят: «Артём, нам сказали так делать. Они относились ко мне на уважении, носили есть», — рассказал блогер.

По словам Тарасова, он не участвовал в драке и уговаривал конфликтующих успокоиться.

В полиции прокомментировали задержание бойцов MMA Тарасова и Солонина
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