Жена бойца ММА Тарасова — о задержании мужа: была просто перепалка

Супруга бойца ММА и видеоблогера Артёма Тарасова предположила, что её муж не мог избить человека, как это утверждали в полиции. Накануне, 27 апреля, стало известно, что Тарасова и его товарища Никиту Солонина задержали. По версии полиции, у них произошёл конфликт с одним из пассажиров поездка Москва — Санкт-Петербург. Один из бойцов ударил оппонента по лицу.
«Я считаю, что просто была какая-то перепалка между людьми. Вообще Артём неконфликтный человек и не стал бы с кем-то конфликтовать и решать какие-то вопросы на улице. Вообще ни разу не видела, чтобы у людей к нему были какие-то предъявы. Он всегда ведёт себя абсолютно адекватно. Не могу говорить за Солонина, но, видимо, была какая-то перепалка, где Артём вступился за своего друга, а человек оказался обидчивый, у него оказались связи, и он написал заявление. Стопудово никакой драки не было, была просто перепалка», — цитирует супругу блогера 78.ру.
Ранее сообщалось, что обоих задержанных отпустили.
- 28 апреля 2021
-
20:55
-
20:48
-
19:56
-
19:16
-
18:02
-
17:19
-
16:29
-
16:00
-
15:02
-
14:43
-
14:29
-
13:01
-
12:03
-
11:44
-
11:02
-
10:00
-
09:55
-
09:24
-
09:17
-
09:00
-
08:33
-
07:23
-
03:49
-
00:18
- 27 апреля 2021
-
23:33
-
23:23
-
22:39
-
21:23
-
20:50
-
19:33
-
18:12
-
17:28
-
16:01
-
15:11
-
15:01