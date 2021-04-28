Жена бойца ММА Тарасова — о задержании мужа: была просто перепалка

Супруга бойца ММА и видеоблогера Артёма Тарасова предположила, что её муж не мог избить человека, как это утверждали в полиции. Накануне, 27 апреля, стало известно, что Тарасова и его товарища Никиту Солонина задержали. По версии полиции, у них произошёл конфликт с одним из пассажиров поездка Москва — Санкт-Петербург. Один из бойцов ударил оппонента по лицу.

«Я считаю, что просто была какая-то перепалка между людьми. Вообще Артём неконфликтный человек и не стал бы с кем-то конфликтовать и решать какие-то вопросы на улице. Вообще ни разу не видела, чтобы у людей к нему были какие-то предъявы. Он всегда ведёт себя абсолютно адекватно. Не могу говорить за Солонина, но, видимо, была какая-то перепалка, где Артём вступился за своего друга, а человек оказался обидчивый, у него оказались связи, и он написал заявление. Стопудово никакой драки не было, была просто перепалка», — цитирует супругу блогера 78.ру.

Ранее сообщалось, что обоих задержанных отпустили.