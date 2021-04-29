Итоги UFC 261: Усман №1 P4P? Масвидаль красавчик. Лузеры месяца. Диаз vs Чимаев?

Это 11-й эпизод ММА-подкаста «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионате»!

Мы тут с головой нырнули в UFC 261. Усман — монстр, Масвидаль — красавчик, Вайдмана жаль, соперники для Намаюнас, Жанг и Шевченко. Ещё обсудили Джейка Пола и потенциальных для него оппонентов, возвращение Ника Диаза, утерянный хайп Хамзата Чимаева и многие другие вещи, актуальные ныне в мире смешанных единоборств.

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат Подкаст».

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0:00 – Всем привет! Давид Багдасарян и Олег Володин врываются с новым выпуском подкаста «Больше не говори такие вещи».

0:51 – Олег решил покаяться за свои грехи… Пытаемся понять, за какие именно.

1:39 – Выбираем главных неудачников месяца. К сожалению, выбор довольно богатый.

4:16 – Джейк Пол разрывает бокс. Сколько удалось заработать за бой с Аскреном?

9:21 – Ник Диаз может снова выйти в октагон. Давид — фанат стоктонских братьев?

12:39 – Есть ли у Нейта шанс против Эдвардса?

14:01 – Кто станет первым соперником Ника после возвращения? Бой с Чимаевым — плохая идея?

22:23 – Придумали крутой бой для Ника! Вам тоже понравится.

26:09 – UFC 261 — лучший турнир в истории?

29:21 – Камару Усман шокировал мир, но это во многом заслуга его тренера. Тревор Уиттман — феномен.

38:25 – Китайские бойцы — настоящие роботы, но им иногда мешает излишняя дисциплина.

40:15 – Шевченко уничтожила очередную претендентку. Пора делать третий бой с Нуньес?

42:45 – Джо Роган обещал не брать интервью у нокаутированных бойцов, но продолжает это делать. Что происходит?

44:58 – Все говорят про карму Криса Вайдмана. Объясняем, почему это полный бред.

47:40 – А вот с Масвидалем карма сработала идеально.

49:27 – Главный вопрос по итогам турнира: Усман заслужил первое место в рейтинге П4П?

55:53 – С кем теперь драться Усману? И каковы шансы Колби против нынешней версии нигерийца?

58:05 – Объясняем разницу в борцовских достижениях между Усманом и Ковингтоном.

1:00:45 – Выбираем следующих соперниц для Шевченко и Намаюнас.

1:05:38 – «Поставьте Джейка Пола против Шевченко». У блогера были бы шансы?

1:06:43 – Пол готов драться со всеми. Оцениваем его шансы против Вудли и Кормье.

1:09:52 – В Bellator стартовал гран-при полутяжеловесов. Кто фаворит полуфиналов? Рамбл пройдёт Ромеро?

1:16:18 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за Олегом и Давидом в соцсетях.