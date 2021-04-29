Вадим Немков объяснил поражение брата от Карла Альбректссона

Чемпион Bellator Вадим Немков поделился впечатлениями от поражения своего брата Виктора Немкова в поединке с Карлом Альбректссоном. Вадим назвал несколько причин, которые могли привести к неудаче.
«Я очень сильно расстроился, когда узнал, что Виктор проиграл. Думаю, это случилось из-за того, что полгода назад он сильно переболел коронавирусом, до конца, возможно, не набрал форму. Думаю, в этом главная причина. На тренировках вроде всё было отлично, всё было хорошо. Не знаю, что-то пошло не так по ходу боя. В боях такое бывает. Либо акклиматизация не пошла, либо ещё что-то», — рассказал Вадим Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Напомним, Виктор Немков подрался с Альбректссоном на турнире Bellator 257. Это был его дебют в американском промоушене.
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