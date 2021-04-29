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Сауль Альварес — о Головкине: хотел снести ему голову

Сауль Альварес — о Головкине: хотел снести ему голову
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, какие чувства испытывал перед второй встречей с Геннадием Головкиным.

«Я переживал очень непростое время, ведь меня обвинили в том, чего я не делал. Они говорили, что я принимал допинг, но это не было допингом. В мясе был низкий процент кленбутерола. Но кленбутерол здесь есть в любом мясе. Поешьте, сдайте тест, и у вас его найдут. Но это не допинг.

Мне было очень тяжело, это сидело у меня в голове. Говорил себе, что обязан выиграть второй бой, просто должен побить этого засранца. Тот год начинался для меня как один из худших, а завершился, как лучший.

Я просто обязан был побить Головкина. Я никогда не проявляю неуважение к соперникам, но Геннадий был тем человеком, чью голову мне хотелось снести больше всего», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

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