Менеджер Петра Яна отреагировал на проблемы с получением виз США для россиян

Менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов отреагировал на решение США прекратить выдачу виз большинству граждан России на территории РФ. По словам функционера, это вряд ли кардинально повлияет на спортсменов, так как большинство из них открывают визы на территории других государств уже долгое время.

«Спортсмены уже очень давно не могут получить визу на территории России. Для нас запрет на выдачу виз уже давно не новость. На протяжении долгого времени российские спортсмены вынуждены получать визу в соседних странах или ближнем зарубежье. Не знаю, насколько повлияет, если визы будут продолжать беспрепятственно выдавать в консульствах США на территории других стран.

Что касается визы Петра Яна, она действительна до конца 2021 года, поэтому данный вопрос для нас пока неактуален», — сказал Абдрахманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.