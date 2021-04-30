Монсон: обидно, что США постоянно создают проблемы

Бывший боец ММА Джефф Монсон высказался о решении США остановить выдачу американских виз на территории России. Экс-спортсмен выразил сожаление, что США «постоянно создают проблемы».

«Проблема в том, что это чисто политическое решение, от которого пострадают обычные люди: студенты, работяги или те, кто хочет навестить своих родственников в штатах. Это не навредит государству, потому что официальные лица, дипломаты смогут посещать США, а обычных людей лишат этой возможности. Очень обидно, что США постоянно создают проблемы: то вводят санкции против ряда стран, то совершают вот такие действия, которые вредят обычному населению. В общем, это ужасное решение, на мой взгляд. Они не слушают обычных людей, думают только о политике.



Что касается России, то надеюсь, что здесь не будут отвечать той же монетой. Верю, что российское правительство достаточно умно, чтобы понять, что этого не нужно делать. Думаю, они не будут прекращать выдачу виз гражданам США, которые хотят посетить Россию. Это навредит обычным людям. Мне кажется, сейчас как раз тот случай, когда всем нужно, наоборот, объединиться и жаловаться, поднять эту тему, чтобы изменить ситуацию.



Привлечёт ли это к смене гражданства спортсменов? Думаю, что некоторые люди всё же будут менять своё спортивное гражданство для участия в соревнованиях в Америке. Это вероятно. Но только спортсмены высочайшего уровня на это пойдут. Однако не думаю, что есть какое-то соревнование, ради которого можно поменять гражданство. Тем более в скором времени там вроде не планируются Олимпийские игры и так далее. Но не считаю, что США всё же пойдут на то, чтобы не давать гражданство спортсменам и не впускать их на домашние турниры из-за политики. Это будет необратимое и ужасное решение», — приводит слова Монсона Sport24.

Напомним, посольство США остановит выдачу виз гражданам России на территории страны, при этом открытие дипломатических виз по-прежнему будет возможно.