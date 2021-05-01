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Дебютный бой Ванзант в Bare Knuckle FC с треском провалил продажи

Дебютный бой Ванзант в Bare Knuckle FC с треском провалил продажи
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0

5 февраля 2021 года бывшая боец UFC Пейдж Ванзант дебютировала в лиге кулачных поединков Bare Knuckle FC. Тогда она решением судей уступила Британи Харт. Трансляция боя была доступна по системе платной подписки PPV. Теперь же стало известно, сколько всего продаж этого боя удалось осуществить. По информации BJ Penn, показатели оказались провальными. Болельщики приобрели лишь 5 тыс. подписок на соответствующую трансляцию.

Это поставило Bare Knuckle FC в невыгодное положение, так как ранее Ванзант подчёркивала, что получает в новом для себя промоушене в 10 раз больше, чем зарабатывала в UFC. Между тем за последний поединок в UFC она заработала $ 40 тыс. Таким образом, утверждается, что инвестиции лиги кулачных боёв в Ванзант пока не окупаются.

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