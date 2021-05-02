Ванзант показала фото у бассейна в очень откровенном купальнике

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, выступающая ныне в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, выложила на своей странице в «Инстаграме» очередную серию откровенных фотографий. На свежих снимках Ванзант лежит у бассейна, на ней надет сексуальный купальник.

Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в «Инстаграме».

В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей. Недавно появилась информация, что продажи этого поединка оказались провальными.



До этого Ванзант, как говорилось выше, выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас.