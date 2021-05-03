Чикадзе вызвался заменить уволенного Санчеса в бою с Серроне
Грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, заявил, что готов сразиться с Дональдом Серроне в ночь с 8 на 9 мая мск. Серроне лишился соперника после того, как в UFC уволили ветерана лиги Диего Санчеса.
«Может, с Дональдом Серроне в следующий уик-энд?» — написал Чикадзе в своём «твиттере», тегнув президента UFC Дану Уайта, матчмейкера Шона Шелби и менеджера Али Абдель-Азиза.
Напомним, ранним утром 2 мая мск Гига Чикадзе выступил в соглавном поединке турнира UFC Вегас 25. Грузинский спортсмен нокаутировал Каба Суонсона за 63 секунды. Всего на счету Гиги 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел два поражения.
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