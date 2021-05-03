Сергей Ковалёв сдал допинг-тесты и возобновит карьеру

Российский боксёр Сергей Ковалёв возобновляет карьеру после вынужденной паузы, причиной которой стал положительный тест на допинг. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

«Сергей сдал необходимое количество тестов, результат отрицательный», — сообщил источник.

В январе сообщалось, что Ковалёв провалил два допинг-теста. Тогда в его пробах был обнаружен синтетический тестостерон. Возвращение стало возможным после сдачи шести отрицательных допинг-тестов, чего требовала Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).

Напомним, 38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO.