Вайдман признался, что после перелома ноги в бою с Холлом боялся ампутации

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман рассказал о своих переживаниях после страшной травмы, которую он получил в поединке с Юрайей Холлом на турнире UFC 261. Вайдман уже на 17-й секунде попытался нанести удар ногой, но угодил в кость сопернику. В итоге из-за страшного удара нога Вайдмана сломалась. Бойца уносили из октагона на носилках.
По словам Криса, в первые секунды он опасался самого страшного. Боец боялся, что может потерять ногу.
«Я был очень напуган из-за боли. Думал о самом худшем сценарии. Опасался, что кровь не будет поступать в ногу, что может привести к ампутации», — цитирует Вайдмана Daily Mail со ссылкой на видео, которое он опубликовал в «Инстаграме».
Ранее Вайдман опубликовал рентгеновские снимки после операции. Ему в ногу установили пластины и штифты.
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