Вердум проиграл нокаутом дебютный бой в PFL

В Атлантик-Сити (США) прошёл третий турнир сезона-2021 Professional Fighters League (PFL). В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум (24-10-1) в первом раунде проиграл техническим нокаутом соотечественнику Ренану Феррейре (7-2).
Феррейра сумел перевернуть Вердума после тейкдауна, выдержать удушение и добить соперника серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.
В этот же вечер провели поединки двое россиян. Тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в первом раунде американца Мухаммеда Дериза. Чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC средневес Магомед Умалатов техническим нокаутом во втором раунде победил американца Кайрона Боуэна.
Во втором турнире сезона-2021 лиги PFL в главном бою экс-чемпион Bellator в полусреднем весе канадец Рори Макдональд победил удушением из-за спины в первом раунде американца Кёртиса Миллендера.
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