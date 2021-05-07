Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вердум проиграл нокаутом дебютный бой в PFL

Вердум проиграл нокаутом дебютный бой в PFL
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
Аудио-версия:

В Атлантик-Сити (США) прошёл третий турнир сезона-2021 Professional Fighters League (PFL). В главном бою вечера экс-чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум (24-10-1) в первом раунде проиграл техническим нокаутом соотечественнику Ренану Феррейре (7-2).

Феррейра сумел перевернуть Вердума после тейкдауна, выдержать удушение и добить соперника серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.

В этот же вечер провели поединки двое россиян. Тяжеловес Денис Гольцов победил техническим нокаутом в первом раунде американца Мухаммеда Дериза. Чемпион лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC средневес Магомед Умалатов техническим нокаутом во втором раунде победил американца Кайрона Боуэна.

Во втором турнире сезона-2021 лиги PFL в главном бою экс-чемпион Bellator в полусреднем весе канадец Рори Макдональд победил удушением из-за спины в первом раунде американца Кёртиса Миллендера.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021