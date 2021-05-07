Джейк Пол объяснил, почему сорвал бейсболку с Мейвезера
Боксёр и видеоблогер Джейк Пол прокомментировал потасовку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Пол сорвал с Мейвезера бейсболку в ходе стычки.
«Я украл у него бейсболку, потому что он крадёт у людей деньги, проводя скучные бои», — написал Джейк в своём «твиттере».
На встрече Джейк, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. После этого началась неразбериха с участием большого количества людей. Джейк продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьёт соперника».
Бой Флойда Мейвезера с Логаном Полом, братом Джейка, состоится 6 июня. На счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.
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