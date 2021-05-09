Рибас получила положительный тест на COVID-19. Бой с Хилл на UFC Вегас 26 отменён

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.

В рамках основного карда Аманда Рибас должна была провести бой с Анджелой Хилл. Однако, из-за положительного теста на коронавирус у Рибас бой решили отменить.

«Я получила положительный результат на COVID-19 в последнем тесте, это могло быть ложным положительным результатом. Комиссия решила отменить этот бой», — написала Рибас в своём «твиттере».

В главном событии турнира встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес. В со-главном поединке сразятся Дональд Серроне и Алекс Мороно.

Ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же подерётся с Грегором Гиллеспи. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.