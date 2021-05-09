Харрис в первом раунде победил Агилеру, применив удушающий приём «анаконда»
В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.
В рамках турнира Карлстон Линдси Харрис победил Кристиана Агилеру. Победу Харрис одержал в первом раунде, применив удушающий приём «анаконда».
В главном событии турнира встретятся Мишель Уотерсон и Марина Родригес. В со-главном поединке сразятся Дональд Серроне и Алекс Мороно.
Ранее сообщалось, что Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же подерётся с Грегором Гиллеспи. А схватка предварительного карда между Зарухо Адашевым и Райаном Бенуа отменена. Последний не сумел сделать вес и едва держался на ногах.
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