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Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трём версиям

Альварес победил Сондерса и стал чемпионом мира по трём версиям
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Арлингтоне (США, Техас) на 73-тысячной арене AT&T Stadium прошло боксёрское шоу. В главном событии вечера чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес (56-1-2 38 КО) взял верх над чемпионом WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерсом (30-1, 14 КО). Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксер не вышел на девятый раунд.

Отметим, на поединке присутствовали 73 126 зрителей, это самое массовое спортивное событие с начала пандемии. По итогам официальной церемонии взвешивания перед боем британец оказался немного тяжелее соперника. Вес Сондерса составил 76,1 кг, в то время как Альварес потянул на 75,9 кг.

Напомним, Альварес в предыдущем поединке нокаутировал Авни Йылдырыма, а Билли Джо Сондерс по очкам справился с Мартином Мюрреем.

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