Все результаты турнира UFC Вегас 26

В ночь с 8 на 9 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 26.
В главном событии турнира встретились американка Мишель Уотерсон и представительница Бразилии Марина Родригес. По итогам пяти раундов победу по очкам единогласным решением одержала Родригес.
В со-главном бою вечера американец Алекс Мороно техническим нокаутом победил своего соотечественника Дональда Серроне. Для Ковбоя этот проигрыш стал пятым в шести последних противостояниях.
Диего Феррейра не уложился в лимит лёгкого веса, но всё же вышел на бой с Грегором Гиллеспи. В результате Гиллеспи техническим нокаутом победил Феррейру.
Карлстон Харрис победил Кристиана Агилеру. Победу Харрис одержал в первом раунде, применив удушающий приём «анаконда».
Нил Магни победил Джеффа Нила единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
Майкл Тризано победил Людовита Клейна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
Чжун Ен Парк победил Тафона Нчакви решением большинства судей (30-25, 29-26, 28-28); Фил Хоус победил Кайла Докоса единогласным решением (30-26, 30-26, 29-27); Маркос Рожерио Де Лима победил Мориса Грина единогласным решением (30-26, 30-26, 30-27).
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