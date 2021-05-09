Владимир Кличко назвал причину, по которой готов вернуться в бокс
Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал причину, по которой готов вернуться в ринг.
«Моя мотивация остаётся прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана. Именно об этом я думаю последние четыре года», — приводит слова Владимира Кличко Meta-ratings.com.ua.
Джордж Форман вернулся в ринг и стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. Кличко исполнилось 45 лет в марте этого года.
Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015) и WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015). Его последний поединок состоялся в 2017 году. Тогда Владимир уступил британцу Энтони Джошуа.
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