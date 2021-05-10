Макгрегор назвал самого лёгкого соперника в карьере

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, кто был для него самым простым соперником в карьере. По словам Макгрегора, этого звания достоин бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

«Кто был для тебя самым лёгким соперником?» — спросил Макгрегора один из подписчиков в «Твиттере».

«Дастин в первом бою», — ответил Конор в своём «твиттере».

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится на турнире UFC 264, который пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.