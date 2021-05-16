Чеченский боец Вагаев призвал перестать переводить спорт в национальную плоскость

Чеченский боец лиги ACA Абубакар Вагаев отреагировал на недавние противоречия между бойцами ММА из Чечни и Дагестана, которые были спровоцированы резкими высказываниями Хамзата Чимаева в адрес Хабиба Нурмагомедова.

«Я всегда отмечал и заявляю сейчас, что готов драться против любого соперника, никогда не выбирал оппонентов и не собираюсь делать это дальше!



Когда «интернет-герои» заявляют, что кто-то придёт в мою лигу и всех порвёт, то для разбирающихся в спорте это просто глупость, а для меня и всех бойцов клуба «Ахмат» личное оскорбление.



Готов встретить в АСА любого бойца, с любыми спортивными регалиями, и тогда мы посмотрим, кто кого порвёт.

В UFC дерутся такие же люди, как и мы, и у меня нет сомнений, что с каждым из них можно успешно конкурировать.



Я уважаю Хабиба, его вклад в этот спорт, но пользователям соцсетей нужно воздержаться от провокаций. Не стоит играть на наших нервах и чувстве собственного достоинства. Не переводите спорт в национальную плоскость и прекратите лезть всюду со своими глупостями!



Наш глава Рамзан Ахматович Кадыров всегда искренне и уверенно выражает своё мнение, кого бы это не касалось, и я его во всём поддерживаю. Солидарен с каждым его словом!» — написал Вагаев на своей странице в «Инстаграме».

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