Пётр Ян и Тони Фергюсон опустились в рейтингах UFC

В UFC опубликовали обновлённые таблицы рейтинга бойцов. Бывший чемпион промоушена в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян потерял одно место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. В обновлённой версии российский спортсмен занимает 13-е место.
На 11-м месте в сводном рейтинге расположился новоиспечённый обладатель пояса UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра, который победил американца Майкла Чендлера на турнире UFC 262 в минувшие выходные. До этого он не присутствовал в списке. Американский боец MMA Тони Фергюсон, который на том же турнире проиграл Бенеилу Дариушу в со-главном поединке, потерял одно место в рейтинге легковесов, в котором теперь занимает шестую строчку. Дариуш же отыграл сразу шесть мест в рейтинге легковесов и поднялся на третью строчку.
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