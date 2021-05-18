Стали известны гонорары Оливейры, Чендлера и Фергюсона на UFC 262

Стало известно, сколько заработали Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер и Тони Фергюсон за поединки на турнире UFC 262, который состоялся в минувшие выходные, сообщает thesportsdaily. Оливейра победил Чендлера и стал чемпионом UFC в лёгком весе, Фергюсон потерпел поражение от Бенеила Дариуша.

Сообщается, что Оливейра заработал $ 455 тыс., в том числе $ 350 тыс. за бой, $ 75 тыс. — бонус за лучшее выступление вечера, $ 30 тыс. — поощрительные выплаты. Общий гонорар Чендлера составил $ 380 тыс., в том числе $ 350 тыс. за бой, $ 30 тыс. — поощрительные выплаты. Фергюсон заработал $ 166 тыс., в том числе $ 150 тыс. за бой, $ 16 тыс. — поощрительные выплаты. Что касается Дариуша, то его заработок составил $ 216 тыс.: $ 100 тыс. за бой, $ 100 тыс. за победу, $ 16 тыс. — поощрительные выплаты.