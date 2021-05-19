«Увидел, в каком болоте он живёт». Тактаров рассказал, как относится к Кадырову

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как относится к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
«Я про Рамзана ничего плохого сказать не могу, а я бы мог, если бы я имел что-то сказать. Он меня очень хорошо встретил.
Я увидел, в каком болоте он живёт, как там тяжело держать ситуацию под контролем. Там просто можно двинуться, я бы не хотел этого. У меня было несколько другое представление, но я посмотрел на это всё и понял, что человек на своём месте, кто бы что ни говорил.
Явно, что его наш президент не просто так туда поставил и держит там, не снимает. Там с ума сойдёшь, поэтому конечно, иногда хочется отвлечься. Как учёные люди говорят, что такое отдых? Это не лечь и лежать, а смена деятельности», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
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