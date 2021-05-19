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Фьюри собрал все оправдания Уайлдера после поражения. В списке 26 пунктов

Фьюри собрал все оправдания Уайлдера после поражения. В списке 26 пунктов
Александр Насонов
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вспомнил, как оправдывался бывший обладатель пояса Деонтей Уайлдер, который проиграл ему нокаутом в феврале 2020 года. В списке Фьюри оказалось 26 пунктов.

«Никаких оправданий… Но:

костюм был слишком тяжёлый;
в перчатках Фьюри что-то было;
у меня были слабые ноги;
в мою воду что-то подсыпали;
у перчаток Фьюри не было набивки;
у меня была операция на бицепсе;
я был как зомби;
тренер предал меня;
были сложности в тренировочном лагере;
у меня была аутопсия;
я сломал руку;
бой слишком рано остановили;
это вина Андре Диррелла;
рефери плохо справился с работой;
в траве были змеи;
на голове была вмятина;
в перчатке было яйцо;
Фьюри смазался маслом;
Рики Хаттон потянул перчатку вниз;
я повредил бицепс;
я сломал руку;
кулак Фьюри не был в перчатке;
Фьюри использовал допинг;
Фьюри применил магию вуду;
я простудился;
мою пищу отравили», — процитировал Фьюри Уайлдера в своём «твиттере» и прикрепил к тексту фото плачущего Деонтея.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Тайсона Фьюри.

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