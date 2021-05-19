Фьюри собрал все оправдания Уайлдера после поражения. В списке 26 пунктов

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вспомнил, как оправдывался бывший обладатель пояса Деонтей Уайлдер, который проиграл ему нокаутом в феврале 2020 года. В списке Фьюри оказалось 26 пунктов.

«Никаких оправданий… Но:

костюм был слишком тяжёлый;

в перчатках Фьюри что-то было;

у меня были слабые ноги;

в мою воду что-то подсыпали;

у перчаток Фьюри не было набивки;

у меня была операция на бицепсе;

я был как зомби;

тренер предал меня;

были сложности в тренировочном лагере;

у меня была аутопсия;

я сломал руку;

бой слишком рано остановили;

это вина Андре Диррелла;

рефери плохо справился с работой;

в траве были змеи;

на голове была вмятина;

в перчатке было яйцо;

Фьюри смазался маслом;

Рики Хаттон потянул перчатку вниз;

я повредил бицепс;

я сломал руку;

кулак Фьюри не был в перчатке;

Фьюри использовал допинг;

Фьюри применил магию вуду;

я простудился;

мою пищу отравили», — процитировал Фьюри Уайлдера в своём «твиттере» и прикрепил к тексту фото плачущего Деонтея.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Тайсона Фьюри.