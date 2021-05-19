Фьюри отреагировал на информацию о 20-миллионном гонораре Уайлдера за отказ от боя с ним

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал новость о том, что его промоутер Фрэнк Уоррен предложил бывшему обладателю пояса Деонтею Уайлдеру $ 20 млн, чтобы тот не препятствовал организации объединительного боя британца с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что арбитраж обязал Фьюри провести третий бой с Уайлдером.
«Что за шутки… Уайлдер запросил $ 20 млн. Похоже, мне опять придётся проломить ему череп!» — написал Фьюри в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/gypsyking101/?hl=ru
В декабре 2018 года бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC в тяжёлом весе.
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