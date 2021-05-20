Гаджиев отреагировал на слова Басты о Нурмагомедове

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова российского рэпера Василия Басты Вакуленко о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Баста, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, заявил, что Нурмагомедову следует стать министром культуры Дагестана.
«Надеюсь, Хабиб отнесётся к этому с юмором. Элемент шутки в словах Басты присутствует, а дальше Вася сам должен сказать, какой это был юмор — злой или добрый.
Насколько я знаю, в Дагестане уже есть министр культуры, он работает и никуда не собирается уходить. Да и вообще сомневаюсь, что Хабиб когда-нибудь пойдёт в политику», — приводит слова Гаджиева Sport24.
На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. Хабиб ушёл из спорта после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.
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