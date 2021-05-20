«Ужасно». Андерсон Силва — о решении президента UFC запретить Сен-Пьеру бой с де ла Хойей

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва прокомментировал новость о том, что президент промоушена Дана Уайт заблокировал поединок бывшего чемпиона в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера с бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. Ранее об этом рассказал глава Triller Райан Кавана.

«Думаю, это бессмысленно. Особенно потому, что Жорж столько сделал для спорта, особенно для UFC. Зачем его удерживать? В этом нет никакого смысла.

Жорж — боец. Нельзя сдерживать бойцов. Это то же самое, что вытащить льва из джунглей и засадить его в клетку. Лев умрёт. Так нельзя. Никто не должен так делать. В этом нет никакого смысла. Это ужасно, ужасно — совершенно ужасно», — приводит слова Силвы MMAJunkie.

