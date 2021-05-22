Сайборг техническим нокаутом в пятом раунде защитила пояс Bellator в бою с Лесли Смит

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» на турнире Bellator 259 состоялся поединок бразильянки Крис Сайборг Жустину и американки Лесли Смит.

Сайборг победила в пятом раунде техническим нокаутом и защитила пояс Bellator в полулёгком весе.

Напомним, девушки уже встречались ранее – 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Поединок прошёл в промежуточном весе и завершился победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.

Ранее на турнире прошёл бой с участием 22-летней американской спортсменки Валери Лореда и её 26-летней соотечественницы Ханны Гай. В результате победу в бою единогласным решением судей одержала Ханна Гай. Таким образом, Лореда потерпела своё первое поражение в ММА, ранее на её счету было четыре победы кряду, из которых три – на Bellator. Для Гай это четвёртая победа в ММА при одном поражении.