Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 27

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «UFC Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 27 (Fight Night 188), в котором сошлись представители легчайшей весовой категории — 33-летний американец Роб Фонт и его 29-летний соотечественник Коди Гарбрандт.

В результате пятираундового поединка победу единогласным решением судей одержал Роб Фонт — 48-47, 50-45, 50-45.

Таким образом, Фонт продлил свою победную серию в UFC до четырёх боёв. Всего на его счету девять побед в UFC при трёх поражениях. Для Гарбрандта это поражение стало четвёртым в последних пяти боях.

Ранее российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28). В другом бою армяно-американский боец Эдмен Шахбазян единогласным решением проиграл представителю Швеции Джеку Херманссону.