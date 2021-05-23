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Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 27

Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 27
Вячеслав Моренко
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «UFC Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 27 (Fight Night 188), в котором сошлись представители легчайшей весовой категории — 33-летний американец Роб Фонт и его 29-летний соотечественник Коди Гарбрандт.

В результате пятираундового поединка победу единогласным решением судей одержал Роб Фонт — 48-47, 50-45, 50-45.

Таким образом, Фонт продлил свою победную серию в UFC до четырёх боёв. Всего на его счету девять побед в UFC при трёх поражениях. Для Гарбрандта это поражение стало четвёртым в последних пяти боях.

Ранее российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28). В другом бою армяно-американский боец Эдмен Шахбазян единогласным решением проиграл представителю Швеции Джеку Херманссону.

UFC 2021. UFC Fight Night 188, Лас-Вегас, США
Роб Фонт (W) - Коди Гарбрандт
23 мая 2021, воскресенье. 04:55 МСК
Роб Фонт
Окончено
UD
Коди Гарбрандт
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