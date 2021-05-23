Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 27

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «UFC Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Вегас 27 (Fight Night 188), в котором сошлись представители легчайшей весовой категории — 33-летний американец Роб Фонт и его 29-летний соотечественник Коди Гарбрандт.
В результате пятираундового поединка победу единогласным решением судей одержал Роб Фонт — 48-47, 50-45, 50-45.
Таким образом, Фонт продлил свою победную серию в UFC до четырёх боёв. Всего на его счету девять побед в UFC при трёх поражениях. Для Гарбрандта это поражение стало четвёртым в последних пяти боях.
Ранее российско-казахский боец UFC Дамир Исмагулов одержал победу над Рафаэлем Алвесом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Исмагулову (29-28, 29-28, 29-28). В другом бою армяно-американский боец Эдмен Шахбазян единогласным решением проиграл представителю Швеции Джеку Херманссону.
- 23 мая 2021
-
06:16
-
06:07
-
05:30
-
04:36
-
04:03
-
03:49
-
03:24
-
02:40
-
02:23
-
01:10
-
01:00
-
00:27
- 22 мая 2021
-
23:49
-
23:41
-
22:23
-
21:53
-
20:58
-
19:33
-
18:23
-
17:32
-
16:25
-
15:32
-
14:44
-
13:33
-
12:30
-
11:35
-
10:46
-
09:19
-
07:22
-
04:55
-
01:09
-
00:42
- 21 мая 2021
-
23:42
-
22:31
-
21:33