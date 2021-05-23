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«Лучший джеб? Отдыхай!» Камару Усман ответил блогеру Джейку Полу

«Лучший джеб? Отдыхай!» Камару Усман ответил блогеру Джейку Полу
Вячеслав Моренко
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман в шутливой форме ответил блогеру Джейку Полу, утверждавшему, что имеет лучший джеб, чем у большинства бойцов UFC.

«Чёрт, лучший джеб? Отдыхай, Пол!» — заявил Усман в «Твиттере».

Также Камару прокомментировал результат главного боя турнира UFC Вегас 27 между Робом Фонтом и Коди Гарбрандтом: «Это было красивое выступление Фонта, замечательный бой со стороны обоих бойцов. Выше голову, Гарбрандт».

Напомним, в главном бою турнира сошлись представители легчайшей весовой категории — 33-летний американец Роб Фонт и его 29-летний соотечественник Коди Гарбрандт. В результате пятираундового поединка победу единогласным решением судей одержал Роб Фонт — 48-47, 50-45, 50-45.

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