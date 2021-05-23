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Джош Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира

Джош Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира
Микаил Гусейнов
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версиям WBA Super и IBF Джош Тэйлор и обладатель титулов WBC и WBO Хосе Рамирес.

Тэйлор лучше начал встречу. Британец действовал более активно, в шестом раунде он отправил Рамиреса в нокдаун, в седьмом американец мексиканского происхождения снова оказался на канвасе. В чемпионских раундах Тэйлор, понимая, что ведёт по очкам, начал действовать более осторожно. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Джошу — 114:112, 114:112, 114:112.

Таким образом, шотландец стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Рамирес потерпел первое поражение в карьере.

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