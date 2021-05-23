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Джейк Пол подколол Гарбрандта по поводу его роста, Коди ответил

Джейк Пол подколол Гарбрандта по поводу его роста, Коди ответил
Арина Ершова
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Известный видеоблогер Джейк Пол, который успешно провёл несколько боксёрских поединков, подколол экс-чемпиона UFC Коди Гарбрандта по поводу его роста. Сегодня, 23 мая, Гарбрандт проиграл в пятираундовом противостоянии с Робом Фонтом на турнире UFC Вегас 27.

«Что хуже — поражение Коди или то, что он не сможет прокатиться на американских горках из-за ограничений по росту?» — написал Пол на своей странице в «Твиттере».

«Прокатись на моих яйцах», — ответил видеоблогеру Гарбрандт.

Турнир UFC Вегас 27 прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Фонт победил Гарбрандта единогласным решением судей. Роб одержал четвёртую кряду победу в промоушене. Всего в UFC в его активе девять побед, а в пассиве три поражения.

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