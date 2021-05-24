Фьюри: уверен на сто процентов, что проведу бой с Джошуа в 2021 году

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри уверен, что проведёт бой с Энтони Джошуа в 2021 году.
«На сто процентов уверен, что проведу бой с Энтони Джошуа в этом году. Сначала я подерусь с мерзавкой Уайлдером, вырублю его, а потом разберусь и с Джошуа. Очевидно, что мне нужно избить Уайлдера ещё жёстче, чем в реванше. Тогда он получил мало урона, но я исправлю это летом», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingNews24.
Напомним, встреча Фьюри и Уайлдера должна пройти 24 июля. Это будет их третий бой. Первый поединок боксёров завершился вничью, во втором Тайсон победил досрочно.
Организация трилогии Фьюри — Уайлдер помешала объединительному поединку между Тайсоном и Энтони Джошуа. Последний теперь, вероятнее всего, померится силами с Александром Усиком.
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