Фьюри: Уайлдер или сумасшедший, или любит получать наказания

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о своём сопернике Деонтее Уайлдере, который в судебном порядке выбил третий поединок с британцем.

«Я подписал контракт. Деонтей, ты будешь нокаутирован. В предыдущем поединке я размазал Уайлдера. Он снова хочет со мной подраться. Он или сумасшедший, или любит получать наказания», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, встреча Фьюри и Уайлдера должна пройти 24 июля. Это будет их третья дуэль. Первый поединок боксёров завершился вничью, во втором бою Тайсон победил досрочно.

Организация трилогии Фьюри — Уайлдер помешала объединительному поединку между Тайсоном и Энтони Джошуа. Последний теперь, вероятнее всего, померится силами с Александром Усиком.