Фьюри: Уайлдер или сумасшедший, или любит получать наказания
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о своём сопернике Деонтее Уайлдере, который в судебном порядке выбил третий поединок с британцем.
«Я подписал контракт. Деонтей, ты будешь нокаутирован. В предыдущем поединке я размазал Уайлдера. Он снова хочет со мной подраться. Он или сумасшедший, или любит получать наказания», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, встреча Фьюри и Уайлдера должна пройти 24 июля. Это будет их третья дуэль. Первый поединок боксёров завершился вничью, во втором бою Тайсон победил досрочно.
Организация трилогии Фьюри — Уайлдер помешала объединительному поединку между Тайсоном и Энтони Джошуа. Последний теперь, вероятнее всего, померится силами с Александром Усиком.
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