Ислам Махачев поднялся в рейтинге бойцов UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, отыграл одно место в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона. Россиянин, который до этого располагался на 10-й строчке, в обновлённой версии рейтинга легковесов занимает девятое место. До этого девятым был Пол Фелдер, который потерял два места и опустился на 11-ю строчку.

В сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первые три места, как и прежде, занимают бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс, обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман и лучший полулегковес Александер Волкановски.

В марте Махачев победил американца Дрю Добера, успешно применив удушающий приём.