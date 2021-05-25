Ислам Махачев поднялся в рейтинге бойцов UFC
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, отыграл одно место в рейтинге бойцов соответствующего дивизиона. Россиянин, который до этого располагался на 10-й строчке, в обновлённой версии рейтинга легковесов занимает девятое место. До этого девятым был Пол Фелдер, который потерял два места и опустился на 11-ю строчку.
В сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Первые три места, как и прежде, занимают бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс, обладатель пояса в полусреднем весе Камару Усман и лучший полулегковес Александер Волкановски.
В марте Махачев победил американца Дрю Добера, успешно применив удушающий приём.
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