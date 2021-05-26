Менеджер Нурмагомедова назвал другого соперника для Сен-Пьера вместо Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру сразиться с обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом. Ранее Абдель-Азиз рассказал, что Сен-Пьер предложил бой Нурмагомедову.
«Лучший боец сейчас — Камару Усман. Этот парень не проиграл ни одного боя в UFC, он разбил всех. Если Жорж Сен-Пьер хочет вернуться и сразиться с кем-то неуязвимым, как ему хотелось бы, — вот.
Я был бы более чем счастлив. UFC тоже. Это будет такой крутой бой», — приводит слова менеджера Bloody Elbow.
Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, Нурмагомедов — в октябре 2020 года. В марте 2021 года россиянин официально подтвердил это решение.
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