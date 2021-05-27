Томпсон: драться с Вудли — плохая идея для Джейка Пола

Боец UFC Стивен Томпсон считает, что известному видеоблогеру Джейку Полу не стоит проводить боксёрский поединок с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Тайроном Вудли.



«Думаю, драться с Вудли — плохая идея для Джейка Пола. Тайрон отлично боксирует. Ему не нужно будет беспокоиться о тейкдаунах, ударах ногами по лицу и так далее. Он просто сможет сосредоточиться на боксе. Тайрон обладает мощью. Не думаю, что Джейк пойдёт этим путём. Если он умён, то не захочет драться с Тайроном Вудли», — приводит слова Стивена Томпсона BJPenn.



На счету Джейка Пола три победы в трёх боях на профессиональном ринге. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2021 года, он нокаутировал бывшего бойца смешанных единоборств Бена Аскрена.