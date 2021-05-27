Чендлер: если Альварес смог победить Гэтжи, то и я точно смогу

Бывшей претендент на пояс UFC в лёгком весе Майкл Чендлер ответил Эдди Альваресу, который заявил, что ему стоит «держаться подальше» от бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи.

«Если посмотреть на пятёрку, шестёрку лучших парней, то можно найти сценарии, при которых мы все плохо подходим друг другу. Это верхний эшелон, это пять-шесть лучших бойцов на всей планете в определённой весовой категории.



Я скажу вот что — если Эдди Альварес смог победить Джастина Гэтжи, то и я точно смогу. Я не просто нокаутирую его. Я верю, что вырублю Гэтжи. Я буду поддерживать высокий темп, как это делал Эдди. Это будет очень весёлый бой. Это бой, который люди хотят увидеть.



Я ценю Эдди. Это парень, с которым я провёл почти 50 минут в клетке. Мы так и не смогли провести третий бой, так что, возможно, когда-нибудь в будущем мы сможем это сделать. Эдди — легенда. Он 100 процентов входит в число лучших легковесов в истории. Один из величайших легковесов всех времен. Я должен поговорить с ним и узнать, что он думает», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.