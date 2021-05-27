Ванзант и Остович проведут бой на голых кулаках 19 июля

Экс-участницы лиги UFC Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут поединок на голых кулаках в лиге Bare Knuckle FC, сообщает пресс-служба промоушена на странице в «Твиттере». Встреча состоится 19 июля.

Остович лишь недавно подписала контракт с лигой кулачных боёв и проведёт под её эгидой первую встречу. До недавних пор Рэйчел выступала в UFC. Предыдущий поединок она провела в ноябре 2020 года. На турнире UFC Вегас 15 девушка досрочно проиграла Джине Мазани. Эта неудача оказалась третьей кряду для Остович, после чего она была отчислена из промоушена.

Что касается Ванзант, она проведёт второй бой в лиге кулачных поединков. В первой схватке она проиграла решением судей Британи Харт. Интересно, что в прошлом Рэйчел и Пейдж уже бились. На турнире UFC Fight Night 143 Ванзант одержала досрочную победу.

Соответствующий пост доступен на странице Bare Knuckle FC в «Твиттере».