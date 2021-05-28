Роб Фонт вызвал на бой Петра Яна

Американский боец смешанных единоборств Роб Фонт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, бросил вызов бывшему чемпиону соответствующего дивизиона россиянину Петру Яну. Фонта, который в минувшие выходные победил Коди Гарбрандта, спросили, с кем бы он хотел провести поединок.

«Наилучший вариант? Мне дают Петра Яна — и вперёд. Возможно, мы подерёмся за временный пояс. Но я сомневаюсь, что это случится.

Посмотрим, что будет. Но дайте мне Петра Яна. Он единственный, кто доступен для боя. Болельщики хотят интересных поединков, а это будет интересный бой», — приводит слова Фонта MMA Fighting.

Пётр Ян потерял чемпионский пояс UFC, после того как получил дисквалификацию за запрещённый удар в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся в марте 2021 года.