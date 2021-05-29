Bellator может провести турнир в Москве в конце 2021 года

Лига смешанных единоборств Bellator может провести турнир в Москве в конце нынешнего года. Об этом рассказал боец промоушена Рустам Хабилов. Спортсмен также признался, что в скором времени планирует провести поединок под эгидой другой организации, но уходить из Bellator не собирается.
«Да, сейчас мы ждём разрешения от Bellator, чтобы выступить в другой организации. Но я планирую продолжать выступать в Bellator. Я слышал, что они планируют в конце года провести турнир в Москве. Я хотел бы там выступить», — приводит слова Хабилова ТАСС.
Напомним, ранее Хабилов выступал в UFC. Контракт с Bellator он подписал недавно и не провёл в промоушене пока ни одного поединка. Президент Bellator Скотт Кокер уже сообщал о планах проведения турнира в России. По замыслу функционера, именно здесь со спортом попрощается Фёдор Емельяненко.
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