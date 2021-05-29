Магомедшарипов, который ждёт операцию, эффектно поборол Магомедова

Боец UFC Забит Магомедшарипов, который по словам его тренера не сможет драться на протяжении ближайших шести месяцев из-за грядущей операции, показал совместную тренировку с бойцом Bellator Магомедом Магомедовым. Забит эффектно бросил близкого друга. А к видео прикрепил шуточный текст.

«Магомед, твои моменты тоже закину, брат. Если они будут, конечно», — написал Магомедшарипов и добавил к этому смайлы.

Соответствующий пост доступен на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».

Напомним, не так давно в UFC исключили Забита из рейтинга топ-15 полулёгкого веса, так как боец долгое время не проводил поединки. Позже тренер спортсмена рассказал, что тот отказался от титульной схватки на коротком уведомлении. Тренер также рассказал, что вскоре Магомедшарипова ждёт операция, которая оставит его вне спорта минимум на полгода.