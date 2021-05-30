Хэйни защитил титул чемпиона WBC в поединке с Линаресом

Состоялся поединок легкого веса между Девином Хэйни и Хорхе Линаресом за пояс WBC. Поединок прошёл на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Соперники с первого раунда пошли в размен ударами. Активнее смотрелся Хэйни, однако и Линарес также проводил комбинации.
В самом конце десятого раунда Линаресу удалось потрясти Хэйни, и то же самое произошло в начале одиннадцатого и концовке двенадцатого раунда, но Хэйни сумел справиться со сложной ситуацией и довел бой до победы решением судей со счетом 116-112, 116-112 и 115-113.
Ранее британка Шантель Кэмерон (14-0, 8 КО) провела дебютную защиту титула чемпионки мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), одолела мексиканку Мелиссу Эрнандес (23-8-3, 7 КО), которая за последние 5 лет провела всего один поединок.
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