Грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе вновь вызвал на бой Келвина Каттара.
«Эй, Келвин Каттар, когда ты хочешь драться?! Я знаю, что ты просил о бое. Я смотрел твоё интервью, в котором ты сказал, что чувствуешь себя готовым к бою!» — написал Чикадзе на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранним утром 2 мая мск Гига Чикадзе выступил в со-главном поединке турнира UFC Вегас 25. Грузинский спортсмен нокаутировал Каба Суонсона за 63 секунды. После этого он поднялся на четыре строчки в рейтинге бойцов UFC полулёгкого веса. В предыдущей версии рейтинга Чикадзе занимал 14-е место, теперь он располагается на десятой строчке.
Всего на счету Гиги 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел два поражения.
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