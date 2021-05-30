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Гига Чикадзе вновь вызвал на бой Келвина Каттара

Гига Чикадзе вновь вызвал на бой Келвина Каттара
Арина Ершова
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Грузинский боец смешанных единоборств Гига Чикадзе вновь вызвал на бой Келвина Каттара.

«Эй, Келвин Каттар, когда ты хочешь драться?! Я знаю, что ты просил о бое. Я смотрел твоё интервью, в котором ты сказал, что чувствуешь себя готовым к бою!» — написал Чикадзе на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 2 мая мск Гига Чикадзе выступил в со-главном поединке турнира UFC Вегас 25. Грузинский спортсмен нокаутировал Каба Суонсона за 63 секунды. После этого он поднялся на четыре строчки в рейтинге бойцов UFC полулёгкого веса. В предыдущей версии рейтинга Чикадзе занимал 14-е место, теперь он располагается на десятой строчке.

Всего на счету Гиги 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед и потерпел два поражения.

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