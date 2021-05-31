Эдвардс: не думал, что Усман нокаутирует Масвидаля

Боец UFC Леон Эдвардс поделился мнением о поединке между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем.



«Я не мог себе представить, что ещё способен предложить Масвидаль. Учитывая то, как он дерётся и что делает, всё, что он показал в бою с Усманом, было довольно предсказуемым. Он показывает одно и то же в каждом бою. Я ждал такого результата, но не думал, что Усман его нокаутирует. Я считал, что Усман сможет побить его и победит решением судей. Но Усман прибавил. Не буду говорить, что он не прогрессирует. Он стал лучше в ударной составляющей, он полюбил это. Возможно, однажды именно это его и погубит.



Что до меня, то я сосредоточен на себе, на том, чтобы сделать свою работу 12 июня. После этого я буду ждать своего шанса», — приводит слова Эдвардса talkSPORT.