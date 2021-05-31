ACA проведёт свой первый турнир в Казани. В главном бою выступит Венер Галиев
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Лига ACA проведёт свой первый турнир в Казани. Мероприятие ACA 124 состоится 11 июня на «Татнефть Арене».
В главном бою ACA 124 легендарный российский боец смешанных единоборств Венер Галиев проведёт бой против бразильского легковеса Хердесона Батисты.
За плечами 45-летнего Венера Галиева 21 год выступления в ММА. На счету 32 профессиональные победы и 16 поражений. Свой последний на данный момент поединок Галиев провёл в декабре 2020 года на турнире ACA 116. Тогда он техническим нокаутом победил Адама Алиева.
В активе 28-летнего бразильца 15 побед и 4 поражения. Батиста выходит на предстоящий бой после победы техническим нокаутом над Лукашем Коперой. Их поединок состоялся в начале апреля на турнире ACA 121.
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