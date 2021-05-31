Минеев — о ситуации с Чимаевым и Нурмагомедовым: сила в правде, а правда за Хабибом

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о ситуации с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым и экс-чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

«Хамзат только начинает свой путь, и у него есть возможность доказать всё, о чём он говорит, на деле. Поэтому все от него этого и ждут. Всё-таки Хабиб – человек заслуженный. Мы все знаем, видели его путь, становление. И сила в правде, а правда за Хабибом.



Хамзат в принципе себя так вёл по отношению к людям: размазать того, убрать этого. Он такой, его таким и нужно воспринимать. Ну вот так он сказал в отношении нашего товарища Хабиба. Чимаев же не перестал быть собой после этого. Каждый имеет право говорить всё, что хочет. Если это ошибка, то каждый имеет право на ошибку. Наверное, он всё-таки думал, что говорит», – приводит слова Минеева Eurosport.